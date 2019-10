Ruwbouw nieuwe vleugel woonzorgcentrum Wielkine staat er Anthony Statius

01 oktober 2019

13u52 1 Nazareth Woonzorgcentrum Wielkine krijgt er een nieuwe vleugel bij. Er komen zes appartementen, vier bufferkamers en een polyvalente zaal bij. De bouwwerken zijn gestart.

Op een stuk grond naast WZC Wielkine in Nazareth verrijst momenteel een nieuw woonproject. De ruwbouw staat er ondertussen al.

“Op het gelijkvloers komen zes zorgflats”, zegt schepen Annemie De Gussem (CD&V). “Deze zijn bedoeld voor mensen met een beperking of voor mensen die zelfstandig kunnen wonen, maar nood hebben aan zorg. De appartementen zullen in verbinding staan met het woonzorgcentrum en de kamers zijn ook gekoppeld aan het oproepsysteem van Wielkine. Op de eerste verdieping komt een polyvalente zaal met onder andere een leeshoek en een keuken. Ten slotte komen er nog vier extra kamers. Dit zijn geen erkende rusthuiskamers, maar ze worden wel ingericht volgens de richtlijnen. Deze ‘bufferkamers’ kunnen onder andere gebruikt worden door mensen wier partner in het woonzorgcentrum verblijft.”

“De bouwwerken gebeuren in opdracht van de gemeente Nazareth en de coördinatie werd toevertrouwd aan watermaatschappij Farys. Het totale kostenplaatje bedraagt 1,9 miljoen euro en als alles goed gaat, zullen de werken net voor de zomervakantie van 2020 afgerond zijn. De nieuwe vleugel zal een naam krijgen, maar die werd nog niet gekozen”, besluit schepen De Gussem.