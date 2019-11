Rouwregister geopend voor Juliaan Lampens Anthony Statius

07 november 2019

17u36 1 Nazareth De gemeente Nazareth heeft een rouwregister geopend voor ereburger Juliaan Lampens. De wereldbekende architect overleed op 93-jarige leeftijd.

Woensdag is de bekende architect Juliaan Lampens overleden. Hij ontwierp onder andere de bibliotheek van Eke in 1970 en de woning Van Wassenhove in Sint-Martens-Latem was een van zijn radicaalste werken. Ook zijn eigen huis in Eke is bekend. Juliaan Lampens werkte liefst van al met beton en de woning Van Wassenhove in Sint-Martens-Latem is daar tekenend voor: een betonnen monoliet die helemaal open is vanbinnen. Hij won de Grote Architectuurprijs van België in 1955 en in 2007 werd hij tot ereburger van Nazareth benoemd. De laatste jaren van zijn leven bracht hij door in woonzorgcentrum De Lichtervelde in Eke.

Als blijk van eerbetoon opent het gemeentebestuur van Nazareth een rouwregister in het gemeentehuis. Hierin kan je tijdens de openingsuren van het gemeentehuis in Dorp 1 een blijk van medeleven voor de familie neerschrijven.