Rostjespotten voor Kat zonder Dak Anthony Statius

06 november 2019

14u24 0 Nazareth De gemeente Nazareth plaatst opnieuw enkele ‘rostjespotten’ in het kader van De Warmste Week. Dit jaar gaat de opbrengst naar de vzw Kat zonder Dak.

Nog tot en met dinsdag 24 december vind je in Nazareth roze spaarvarkentjes in verschillende gemeentelijke gebouwen. De gemeente doet een warme oproep naar iedereen om zoveel mogelijk munten in deze ‘rostjespotten’ te deponeren.

Vorig jaar werden zo’n 15.000 munten verzameld, goed voor een bedrag van 302,48 euro. Dit bedrag werd geschonken aan vzw De Kruk. Dit jaar steunt men de Nazarethse vereniging Kat zonder Dak, die zich ontfermt over katten die geen thuis hebben.

Er staan rostjespotten in het gemeentehuis, de bibliotheek, het Sociaal Huis, WZC Wielkine, de sporthal, BKO Ter Meeren en BKO Ter Biesten.