Rioleringswerken in Oudenaardseheerweg Anthony Statius

19 juni 2020

17u37 0 Nazareth In de Oudenaardseheerweg vanaf de Groenstraat tot aan huisnummer 112 in Nazareth worden van maandag 22 juni tot 10 juli rioleringswerken uitgevoerd.

Farys start maandag met rioleringswerken in de Oudenaardseheerweg. De bestaande riolering die onder de centrale as doorloopt is verzakt. Dit is onder meer te zien aan de putdeksels die lager liggen dan de rijweg. Er wordt een nieuwe kunststofbuis aangelegd in de bestaande riolering. De aannemer werkt ook op zaterdag om de hinder zo kort mogelijk te houden. Normaal zullen de werken drie weken duren.

De werken zullen wat hinder met zich meebrengen. Tussen de Groenstraat en de Roombaardstraat wordt het rijvak aan de kant van de OKay volledig afgesloten. Kom je vanuit het noorden, dan kan je gewoon doorrijden; kom je vanuit het zuiden, dan volg je de omleiding via de Roombaardstraat, Drapstraat, Dorp, ’s Gravenstraat, Steinstraat en Groenstraat. De OKay kan je bereiken via de Muitstraat.

Deze werken hebben ook gevolgen voor de omleiding bij de rotonde in Eke. Kom je van Nazareth en wil je de N60 bereiken, dan volg je in deze periode de omleiding via de Bosstraat in plaats van de Oudenaardseheerweg.

Meer info via openbarewerken@nazareth.be.

