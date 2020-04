Recyclagepark vanaf woensdag open voor bijna alle afvalsoorten Anthony Statius

14 april 2020

16u56 5 Nazareth Het recyclagepark van Nazareth gaat vanaf woensdag 15 april open voor bijna alle afvalsoorten. Je kan er vanaf dan alles achterlaten, behalve asbest, batterijen en afgedankte elektrische apparaten (AEEA).

Gezien de coronacrisis zijn er nog steeds maatregelen van kracht tijdens het bezoek aan het recyclagepark. Zo worden slechts zeven bezoekers tegelijk toegelaten in het park, opdat iedereen voldoende afstand van elkaar kan bewaren. In de gratis zone mogen maximaal drie bezoekers tegelijk aanwezig zijn, in de betalende zone maximaal vier. Verder mag er maar één persoon in de auto zitten, tenzij je iemand nodig hebt om te helpen lossen.

In het recyclagepark gelden tot en met zaterdag 18 april de ruime openingsuren van de openingsweek, namelijk van 9 tot 12 uur en van 13 tot 18.45 uur. Vanaf maandag 20 april gelden de normale openingsuren.