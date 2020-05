Recyclagepark terug open tijdens gewone uren Anthony Statius

13u53 0 Nazareth Na verschillende weken met ruimere openingsuren, is het recyclagepark van Nazareth nu definitief open binnen de reguliere uren. Alle afval wordt toegelaten uitgezonderd asbest en batterijen.

In het recyclagepark van Nazareth gelden nog steeds de veiligheidsmaatregelen tegen het coronavirus. Er worden maximaal drie bezoekers tegelijk in de gratis zone toegelaten en maximaal vier bezoekers in de betalende zone. Om lange wachtrijen te vermijden, vraagt de gemeente nog steeds om niet te komen tenzij het noodzakelijk is.

Het park is open op maandag van 9 tot 11.45 uur, op woensdag van 9 tot 18.45 uur, op donderdag van 13 tot 18.45 uur, op vrijdag van 13 tot 19.45 uur en op zaterdag van 9 tot 18.45 uur.