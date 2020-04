Recyclagepark nog een week extra lang open Anthony Statius

25 april 2020

09u02 0 Nazareth Het recyclagepark van Nazareth is vanaf maandag 27 april nog één week langer open dan gewoonlijk. Dit doet men om lange wachtrijen te vermijden.

“Sinds de heropening van het recyclagepark voor bijna alle afvalsoorten, staan er af en toe lange wachtrijen”, zegt burgemeester Danny Claeys (CD&V). “Om te vermijden dat inwoners te lang in hun auto moeten wachten, breiden we de openingsuren tijdelijk opnieuw uit. We kunnen dit helaas niet blijven doen, want de parkwachters zijn ook elders nodig. We springen deze week nogmaals bij met medewerkers van de gemeente.”

“Vanaf maandag 4 mei houden we het recyclagepark weer open op de normale uren. We doen een oproep aan de inwoners om enkel te komen als het noodzakelijk is. Maak van je bezoek geen uitstap. Sorteer op voorhand je verschillende afvalsoorten, zodat je ter plaatse snel kan lossen. Zo vermijden we lange wachttijden voor iedereen.”

Op maandag 27 april, woensdag 29, donderdag 30 april en zaterdag 2 mei is het containerpark open van 9 tot 12 en van 13 tot 18:45 uur. Op dinsdag 28 april, vrijdag 1 mei en zondag 3 mei is het gesloten.