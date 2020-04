Recyclagepark heropent woensdag voor groenafval en luiers Anthony Statius

13u11 0 Nazareth Het recyclagepark in Nazareth gaat weer open van woensdag 8 april, met extra ruime openingstijden en een beperkte dienstverlening.

In Nazareth heropent woensdag het containerpark nadat het midden maart werd gesloten door de coronamaatregelen. Voorlopig mag je er enkel groenafval en luiers binnenbrengen. Tijdens de eerste openingsweek hanteert men extra ruime openingsuren, namelijk van 9 tot 12 uur en van 13 tot 18.45 uur Deze openingsuren zijn geldig van 8 tot 15 april, behalve op paaszondag en -maandag.

Om de regels rond social distancing te respecteren, worden enkele maatregelen genomen. Er mogen drie auto’s tegelijk in het park en er mag maar een persoon in de auto zitten. Er is enkel toegang via de Groenstraat. De gemeente vraag om de handen te wassen voor je vertrekt en wanneer je weer thuiskomt en om anderhalve meter afstand met iedereen te bewaren. De politie en de parkwachters zullen erop toezien dat de regels worden nageleefd.

Op 14 april wordt deze werkwijze geëvalueerd. Als iedereen de regels respecteert, bestaat de kans dat het recyclagepark weer normaal kan opengaan: tijdens de gewone openingsuren en voor alle afvalfracties.