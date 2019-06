Putten in Kortrijkseheerweg worden hersteld Anthony Statius

19 juni 2019

De gemeente Nazareth en de stad Deinze hebben een aannemer aangesteld om de putten in de Kortrijkseheerweg te herstellen. Deze herstellingswerken zijn opgestart en het einde is voorzien op 5 augustus.

De werken worden onderverdeeld in drie fases. In de eerste fase wordt de rijweg hersteld tussen Steenweg Astene en de Fluxussite. Er is een omleiding voorzien langs de Pontstraat, Kempestraat en Spletestraat. Deze fase loopt nog tot 14 juli. In deze periode wordt ook de rijweg hersteld vanaf de kruising met de Spletestraat richting ‘s Gravenstraat. De omleiding loopt langs de Spletestraat en de Kijkuitstraat.

In een volgende fase komt de rijweg tussen de Fluxussite en de Spletestraat aan de beurt. De omleiding is voorzien langs de Pontstraat, Kempestraat en Spletestraat. Deze fase loopt van 15 juli tot 5 augustus.