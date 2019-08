Provincie subsidieert fietspaden Steenweg Astene Anthony Statius

09 augustus 2019

09u29 0 Nazareth Voor de aanleg van de nieuwe fietspaden langs de Steenweg Astene krijgt de gemeente Nazareth een subsidie van de provincie Oost-Vlaanderen. Het gaat om het totale bedrag van 674.014,71 euro. De werken zijn ondertussen gestart.

“De fietspaden langs de Steenweg Astene maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk”, zegt gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit. “Ze komen dus in aanmerking voor een toelage van 100 procent. De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 674 014,71 euro als tussenkomst in de aanleg van deze fietspaden. We willen iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen naar school, naar het werk of de winkel de fiets te gebruiken. Daarom ondersteunen we lokale besturen bij de aanleg van nieuwe fietspaden.”