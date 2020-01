Preuteleute speelt try-out in cc Nova Anthony Statius

02 januari 2020

11u16 0 Nazareth Preuteleute speelt op zaterdag 4 januari de show ‘Nog ene kè’ in cc Nova in Eke.

Tom Van Rijckeghem en Sebastien Dewaele, ook gekend als Alain en Ook Alain van Preuteleute, komen naar Nazarath. In cc Nova zullen ze in de zaalshow ‘Nog ene kè’ hun nieuw materiaal uittesten vooraleer ze in première gaan.

Het optreden start om 20 uur en het duurt tot 22 uur. Tickets kosten 17 euro en je kan ze bestellen via www.popallure.be.