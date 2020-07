Popallure zorgt voor knallers op pop-upfestival Zomerbubbels: Mam’s Jasje en Kurt Burgelman bijten spits af Anthony Statius

22 juli 2020

08u55 0 Nazareth De vzw Popallure nodigt in augustus een reeks artiesten uit voor het pop-upfestival Zomerbubbels. Onder andere Equal Idiots, Brihang en Stan Van Samang komen hun ding doen aan de groene site aan CC Het Centrum in Nazareth.

Om de zomervakantie toch te voorzien van de nodige muziek, organiseert de vzw Popallure het festival Zomerbubbels. “Na de Nationale Veiligheidsraad van 3 juni, waarop beslist werd dat concerten mogelijk zijn met een zittend publiek van maximaal 200 mensen, zijn we in alle stilte beginnen werken aan een nieuw project om de zomer iets interessanter te maken”, zegt organisator John Van de Putte. “In de week van 10 tot 16 augustus organiseren we het pop-upfestival Zomerbubbels op de groene site aan CC Het Centrum. In een gezellige setting zullen wij iedere avond twee concerten aanbieden tussen 19 en 22 uur en dit voor een publiek van 200 mensen.”

Op maandag 10 augustus bijten Mam’s Jasje en Kurt Burgelman de spits af en verder staan Stan Van Samang en Ine, The Starlings en Sunday Rose, Brihang en Uberdope, Portland en Meskerem Mees, Equal Idiots, High Hi en Peuk, Kapitein Winokio en Han Solo op het programma. Enkel voor Stan Van Samang, Equal Idiots en Brihang zijn er nog kaarten. Meer info via www.popallure.be.