Politiezone legt puike cijfers voor: “Laagste aantal inbraken sinds 2010, halvering sinds 2016" Jeroen Desmecht

19 september 2019

17u42 1 Nazareth De politiezone Schelde-Leie, die waakt over De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem, noteerde dit jaar het laagste inbraakcijfer sinds 2010. “Tegenover 2016 mogen we zelfs spreken van een kleine halvering”, weet persverantwoordelijke Katie Lefever.

De lokale politie reageert optimistisch, maar wil nuanceren. “Het zijn goed cijfers, maar we merken elk najaar in de donkere maanden wel een ‘inhaalbeweging’”, aldus Lefever. “Eind augustus klokten we af op 88 inbraken (inclusief pogingen) in onze zone. Dat is een daling van vijf procent in vergelijking met vorig jaar. Tegenover 2016 mogen we zelfs van een kleine halvering spreken. Toen stond de teller eind augustus op 157 inbraken en inbraakpogingen.”

Grote inbrekersbende gevat

Vooral in De Pinte zijn de cijfers spectaculair gedaald. Daar vonden vorig jaar nog 26 feiten plaats. Dit jaar waren dat er elf. Zeven daarvan bleven beperkt tot een poging. In Sint-Martens-Latem steeg het aantal feiten van 34 naar 43 (waarvan 19 pogingen). “Dat is grotendeels toe te schrijven aan een inbrekersbende die begin dit jaar voor een piek zorgde. De bende werd intussen gevat en verschijnt binnenkort voor de rechtbank”, stipt Lefever aan. Het aantal inbraken in Nazareth en Gavere bleef stabiel.

“De grote inspanningen die we samen - zowel de politie als de inwoners - leverden, werpen hun vruchten af. Van de BIN’s over de ANPR-camera’s tot ons gespecialiseerd team: stuk voor stuk ontmoedigen ze ongewenste gasten", besluit Lefever. “Bovendien is er ook de nationaal dalende trend in het aantal inbraken, waarvan wij in onze politiezone meeprofiteren.”