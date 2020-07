Politiezone krijgt nieuw hoofdcommissariaat tegen najaar 2022 Wouter Spillebeen

16 juli 2020

14u03 1 Nazareth De politiezone Schelde-Leie krijgt een nieuw hoofdcommissariaat in de Weefstraat in Nazareth, op de hoek met de N60. Het gebouw zal 6,6 miljoen euro kosten en vervangt het verouderde gebouw in de Florastraat in De Pinte.

De opdracht voor het ontwerpen en realiseren van het nieuwe hoofdcommissariaat gaat naar ontwikkelaar Investpro NV, aannemer bouwbedrijf IBO NV en architectenbureaus BRUT en Styfhals. Zij krijgen de opdracht om een modern commissariaat te bouwen met voldoende ruimte om de werking in de politiezone aan te sturen. De bouwwerken zouden moeten starten in het begin van 2021 en in het najaar van 2022 hoopt de politie het gebouw in gebruik te kunnen nemen.

Alle inwoners van de politiezone kunnen de bouwplannen bezichtigen en informatie verkrijgen over het bouwproject op 8 september. Dan organiseren de politie en de gemeente Nazareth een infomarkt in CC zaal Nova van 18 tot 21 uur. De architecten zullen toelichting geven en de betrokken partijen, zoals de burgemeester, de politie, de bouwfirma en de ontwerpers, zullen ook bereid zijn om vragen te beantwoorden.

Wie wil deelnemen aan de infomarkt, kan zich inschrijven via de website van de politiezone of door tijdens de kantooruren te bellen naar het nummer 09/321.76.60.