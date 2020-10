Pluscafé heropent de deuren Anthony Statius

01 oktober 2020

15u07 0 Nazareth Het Pluscafé in Nazareth opent vandaag (donderdag) opnieuw de deuren. Iedere donderdag kan je er tussen 9 en 16 uur terecht om mensen te ontmoeten en te genieten van een drankje.

Het Pluscafé - het voormalige Senior Café - in cc Het Centrum was sinds 13 maart gesloten omwille van de coronamaatregelen. De gemeente heeft beslist om het initiatief, dat iedere donderdag tussen 9 en 16 uur plaatsvindt, opnieuw op te starten.

“Door de maatregelen tegen het coronavirus bleef het Pluscafé maandenlang dicht”, klinkt het bij de gemeente. “Nu willen we ontmoeting tussen mensen in alle veiligheid mogelijk maken. We vragen dan ook aan de bezoekers om zich aan de regels te houden. Er zijn een beperkt aantal plaatsen, stoelen en tafels staan op anderhalve meter afstand en bezoekers blijven ook op anderhalve meter afstand, behalve als het gaat om vaste contacten. Wie ziek is of symptomen van Covid-19 heeft, blijft thuis. Registreren bij aankomst en handen ontsmetten is verplicht. Mondmaskers moeten gedragen worden tot wanneer je aan tafel zit en drankjes worden aan tafel besteld.”