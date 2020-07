Pluscafé blijft voorlopig gesloten Anthony Statius

14 juli 2020

18u03 0 Nazareth Het Pluscafé - het voormalige Senior Café - in Nazareth blijft voorlopig gesloten. Dit omwille van de veiligheidsmaatregelen tegen het coronavirus.

Normaal is het Pluscafé in cc Het Centrum in Dorp in Nazareth elke donderdag open voor iedereen die een praatje wil slaan of een spelletje wil spelen. Ook zijn er altijd enkele medewerkers van het sociaal huis aanwezig.

Sinds vrijdag 13 maart is het café gesloten en dat blijft zo totdat het lokaal bestuur en de vrijwilligers een mogelijkheid zien om dit opnieuw op een veilige manier te organiseren.