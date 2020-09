Personeel Makro Eke legt het werk neer: “Nood aan sociaal overleg” Anthony Statius

04 september 2020

09u29 12 Nazareth In het Makro-warenhuis in Eke (Nazareth) wordt vandaag gestaakt. Gisteren legde het personeel van de vestigingen in Deurne en Machelen ook al het werk neer. De aanleiding is de toekomstvisie van het bedrijf, dat volgens de vakbonden voor een hogere werkdruk bij het personeel zal zorgen. De winkel blijft vandaag gesloten.

In de zes vestigingen van Makro (Machelen, Deurne, Eke, Sint-Pieters-Leeuw, Alleur en Lodelinsart) vonden donderdagmiddag informatievergaderingen over de besparingsplannen plaats. Na afloop legde het personeel het werk meteen neer in de vestigingen van Machelen en Deurne. Vandaag volgde ook de vestiging in Eke (Nazareth).

“De directie van Makro heeft haar plannen op een zeer arrogante manier voorgesteld, zonder ruimte te laten voor bijkomend overleg of bijsturing”, zegt Leen Van Lierde, secretaris bij de liberale vakbond ACLVB. “Er is geen commercieel plan, maar wel besparingen op kap van het personeel. Er vallen geen naakte ontslagen, maar tijdelijke contracten en interims worden niet verlengd, met een hogere werkdruk voor het vast personeel als gevolg. Ook het aantal chefs zal verminderen en chefs die er te veel zijn, worden gedegradeerd. Daarnaast verwacht men meer flexibiliteit en worden de uurroosters aangepast.

“Wat steekt, is dat er geen bijkomend overleg mogelijk is”, zegt Jan De Prins van ACLVB. “Nieuwe plannen op dergelijke wijze door de strot duwen, zonder aan draagvlak te werken bij het personeel; dat belooft niet veel goeds. We zijn niet tegen een herstelplan, maar er moet sociaal overleg komen.”

In de Makro in Eke werken 300 mensen, waarvan een 40-tal tijdelijke contracten. De winkel is vandaag gesloten. Het is nog niet zeker of de deuren morgen zullen openen.