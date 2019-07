Ouders van stil geboren Eleonoor schenken rouwmanden aan lotgenoten: “Een warme maaltijd biedt soms meer troost dan woorden” Anthony Statius

30 juli 2019

15u27 8 Nazareth Vijf dagen lang verse maaltijden, met liefde gemaakt en aan huis geleverd. Met dit mooie gebaar willen Frederik Ghijs (37) en Priscilla Van Quaille (33) ouders, die hun kindje verloren tijdens de zwangerschap of bij de bevalling, een troostende schouder bieden. Samen met de tante en meter van hun stil geboren dochtertje Eleonoor richtte het koppel uit Eke een vzw op, waarmee ze Vlaanderen willen inspireren. “Waar woorden soms tekort schieten, kan een warme maaltijd helpen.”

Frederik en Priscilla moesten op 8 juni vorig jaar afscheid nemen van hun dochtertje Eleonoor. Het kindje werd stil geboren. Dit liet het koppel met een grote leegte, duizend vragen en een gevoel van machteloosheid achter. “Wanneer je een kind verliest, zijn er geen woorden die de pijn kunnen verzachten”, zegt Priscilla. “Maar er zijn wel andere manieren die kunnen helpen. Toen een goede vriendin een picknickmand met eten kwam brengen, hebben wij daar enorm veel aan gehad. Koken of naar de winkel gaan is het laatste waaraan je op zo’n moment denkt. De energie ontbreekt, maar toch moet een mens eten. Uiteindelijk hebben familie en vrienden twee maanden lang iedere dag voor ons gekookt en zo konden wij onze energie steken in het afscheid nemen van onze dochter.”

Aan huis geleverd

De goede zorgen van hun naaste omgeving inspireerden Frederik en Priscilla om dit voor andere ouders te doen. Samen met Melissa en Evi, de tante en meter van Eleonoor, richtten ze de vzw Eleonoor op, waarmee ze rouwmanden samenstellen en leveren bij lotgenoten. “Ouders die een kindje verliezen vanaf de 24ste week van de zwangerschap of kort na de geboorte kunnen zo’n rouwmand aanvragen”, zegt Priscilla. “Het belangrijkste in die mand is een ovenschotel met daarin een vers bereide maaltijd. Deze wordt aangevuld met koffie, thee, koekjes voor de kinderen, bloemen, kaartjes en een dagboek. Daarin staan troostende woorden, tekeningen of foto’s van ouders die hetzelfde hebben meegemaakt en wie dat wenst, kan er zelf zijn of haar gevoelens in kwijt. De maaltijden worden vijf dagen lang aan huis bezorgd door vrijwilligers.”

Zestig vrijwilligers

Om hun vzw verder uit te bouwen zijn Priscilla en Frederik op zoek naar kookmama’s- of papa’s én chauffeurs. “Er hebben zich ondertussen al zo’n zestig vrijwilligers aangemeld, vooral in de regio rond Gent en Nazareth”, zegt Priscilla. “Onze ambitie is om de vzw in heel Vlaanderen bekend te maken, zodat ouders er overal beroep kunnen op doen. Maar het zou pas mooi zijn, als ons initiatief zodanig ingeburgerd zou geraken, dat de vzw uiteindelijk overbodig wordt en dat mensen spontaan rouwkost aanbieden aan wie het nodig heeft. We willen vooral mensen inspireren om zorg te dragen voor elkaar tijdens die moeilijke momenten. Als we zo het leven van lotgenoten draaglijker kunnen maken, dan is ons verlies niet voor niets geweest. Met de vzw leeft Eleonoor verder en zo hebben we ons verdriet kunnen ombuigen tot iets positiefs.”

De rouwmanden worden gratis aangeboden en om de nodige financiële middelen zullen Priscilla, Frederik en hun team verschillende acties en evenementen op poten zetten. Op 26 oktober organiseert het café Dorp 29 in Nazareth een benefietbarbecue ten voordele van Eleonoor vzw. Wie de vzw wil steunen of wie zich wil aanmelden als vrijwilliger, kan contact opnemen via contact@eleonoor-vzw.be.

Meer info via eleonoor-vzw.be.