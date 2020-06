Opgepompt grondwater te verkrijgen aan rotonde in Eke Anthony Statius

16u50 0 Nazareth Aan de rotonde in Eke (Nazareth) staat een waterreservoir, waar buurtbewoners opgepompt grondwater kunnen krijgen.

In Nazareth zijn op verschillende locaties bronbemalingen bezig. Hierbij wordt tijdelijk water uit de grond opgepompt op bouwwerven om in droge omstandigheden te kunnen werken. Bij bronbemaling moet men het opgepompte water lozen in een nabijgelegen gracht of beek, zodat het terug in de grond kan insijpelen. In uitzonderlijke gevallen, wanneer er geen gracht in de buurt is, mag men het water in de riolering lozen.

In droge periodes zoals nu wil het gemeentebestuur van Nazareth extra inspanningen doen om dit water niet verloren te laten gaan. Daarom wordt de aannemer verplicht om minstens een deel van het water op te vangen in een reservoir, zodat het gratis ter beschikking kan gesteld worden voor de land- en tuinbouw of voor het begieten van planten en bomen op openbaar domein. Op dit moment staan aan de bouwwerf bij de rotonde van Eke twee vaten met kraantje. Het water is niet drinkbaar, maar wel geschikt voor bomen of planten die de droogte niet kunnen overleven.