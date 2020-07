Openbaar onderzoek Sterrenbos-site start op 1 september Anthony Statius

20 juli 2020

12u36 0 Nazareth De gemeenteraad van Nazareth heeft het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Sterrenbos’ voorlopig vastgesteld. V an 1 september tot en met 30 oktober kan iedereen opmerkingen geven tijdens het openbaar onderzoek.

De gemeente Nazareth zal samen met intercommunale Veneco de recreatiesite Sterrenbos helemaal vernieuwen. Op de site bevinden zich de tennisclub TC Sterrenbos, de speelterreinen en lokalen van de jeugdbeweging KSA en van de gemeentelijke speelpleinwerking. De site doet ook dienst als groene, publieke speelruimte voor de aanpalende woonwijken.

Tijdens de laatste gemeenteraadszitting werd het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan vastgesteld. De papieren documenten liggen van 1 september tot en met 30 oktober ter inzage in het gemeentehuis. Wie tijdens het openbaar onderzoek opmerkingen of bezwaren wil formuleren, moet dit schriftelijk richten aan het gemeentebestuur van Nazareth. Wie de documenten wil inkijken, kan bellen naar 09/382.82.72 of mailen naar vergunningen@nazareth.be voor een afspraak.