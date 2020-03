Op zoek naar kinderopvang? Nazareth heeft een e-loket Anthony Statius

14 maart 2020

13u27 0 Nazareth Wie op zoek is naar opvang voor baby’s of peuters, die kan terecht op het e-loket kinderopvang van Nazareth. Daarop vind je een overzicht van alle opvanginitiatieven in de gemeente.

Op het e-loket kinderopvang van Nazareth kan je gemakkelijk aanduiden welke opvanginitiatieven jouw voorkeur genieten. Elk opgegeven opvanginitiatief wordt op de hoogte gebracht van jouw aanvraag en geeft binnen een redelijke termijn aan of er plaats is of niet.

Wie hulp nodig heeft kan contact opnemen via 0492/59.10.39 of help@kinder-opvang.be of via Huis van het Kind Nazareth: 09/382.82.78 en huisvanhetkind@nazareth.be.