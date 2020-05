Nu al mondmaskers voor wie dringend een nodig heeft Anthony Statius

04 mei 2020

17u04 0 Nazareth Wie dringend een stoffen mondmasker nodig heeft, kan vanaf dinsdag 5 mei terecht in het gemeentehuis. De mondmaskers werden gemaakt door vrijwilligers.

Vanaf morgen kunnen inwoners van Nazareth een gratis mondmasker afhalen in het gemeentehuis, op voorwaarde dat ze dit dringend nodig hebben. Later deze maand krijgt iedereen sowieso twee gratis mondmaskers in de brievenbus. Vanaf 18 mei krijgen alle inwoners vanaf 12 jaar een gratis mondmasker van de gemeente en van zodra ze beschikbaar zijn, krijgt iedereen nog een tweede gratis exemplaar van de Vlaamse overheid.

“Op dit moment zijn er 200 stoffen mondmaskers beschikbaar, gemaakt door vrijwilligers uit heel Nazareth”, zegt burgemeester Danny Claeys (CD&V. “Zo werd in de sporthal een naaiatelier ingericht en er zijn ook heel wat mensen die vanuit hun kot hun steentje bijdragen. We verwachten de komende dagen een totaal van 400 maskers. Wie niet kan wachten op de gratis mondmaskers van de gemeente, mag nu al een exemplaar afhalen. Bel naar het gemeentehuis (09/382.82.82) om een afspraak te maken.”