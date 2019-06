Nog tot zondag tijd om bevolkingsbevraging in te vullen Anthony Statius

06 juni 2019

19u12 3 Nazareth De grote bevolkingsbevraging van Nazareth begint zijn eindsprint. Inwoners vanaf 16 jaar kunnen nog tot zondag 9 juni meedoen aan de enquête ‘Zegget ne keer’.

De enquête ‘Zegget ne keer’ belandde begin mei in de brievenbus van alle inwoners van Nazareth. Ondertussen vulden 2.335 inwoners de vragenlijst in. “De meeste leeftijdsgroepen zijn goed vertegenwoordigd, behalve de groep van 16 tot 25 jaar en de groep vanaf 75 jaar”, zegt communicatieverantwoordelijke Els Verbeke. “We hopen dat deze generaties graag tegen de deadline werken en dus in het weekend hun ideeën zullen indienen. In september 2019 worden de resultaten voorgesteld en daarna organiseert de gemeente ‘Zegget met maten’-dialoogsessies om de belangrijkste resultaten verder uit te diepen.”

Meer info via www.nazareth.be/zegget.

