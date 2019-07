Nog tot eind volgende week werken aan rotonde in Eke Anthony Statius

11 juli 2019

08u44 0 Nazareth De rioleringswerken aan de rotonde in Eke duren nog tot vrijdag 19 juli. Er zijn al een tijdje problemen met de riolering in de Steenweg. Omdat er geen fundering ligt, ontstaan er vaak verzakkingen.

Maandag zijn de rioleringswerken aan de rotonde in Eke effectief gestart. Deze werken worden in één fase uitgevoerd om de hinder tot een minimum te beperken, maar de gemeente Nazareth sluit niet uit dat er aanzienlijke hinder zal zijn.

Een deel van de rioleringen werd in het voorjaar van 2018 hersteld en toen is er een tijdelijke aansluiting gemaakt tussen de riolering in de Steenweg en de rotonde. Nu moet de riolering onder de rotonde aangepakt worden. Door de werken wordt de oostelijke kant van de rotonde voor alle verkeer afgesloten. Komende van het oosten en het zuiden kan je de rotonde niet oprijden. Wie van het noorden komt, kan op de rotonde naar rechts en rechtdoor en wie van Nazareth komt, kan enkel naar rechts. Het verkeer wordt omgeleid in het noorden langs Guillaume Delmeirelaan - Plaanstraat - Steenweg en N60. In het zuiden wordt het verkeer omgeleid langs de Lichterveldestraat - Zandstraat - Ten Edestraat en Stationsstraat.

Het einde van de werken is voorzien op vrijdag 19 juli. Dit is onder voorbehoud van weersomstandigheden en onvoorziene omstandigheden bij het uitvoeren van de werken.