Nog tot 1 september inschrijven voor infomarkt rond nieuw politiegebouw Anthony Statius

24 augustus 2020

14u01 0 Nazareth Wie de bouwplannen van het nieuwe hoofdcommissariaat van de politiezone Schelde-Leie wil inkijken, kan zich nog inschrijven tot dinsdag 1 september voor de infomarkt. Deze vindt plaats op dinsdag 8 september.

De politiezone Schelde-Leie bouwt een nieuw hoofdcommissariaat. Het gebouw komt in de Weefstraat in Nazareth, op de hoek met de gewestweg Gent-Oudenaarde (N60) en zal het huidige gebouw in de Florastraat in De Pinte vervangen. Het nieuwe gebouw zal 6.600.000 euro kosten. Het wordt ontworpen en gebouwd door ontwikkelaar Investpro, bouwbedrijf IBO en de architectenbureaus BRUT en Styfhals. De bouwwerken starten begin 2021. Het nieuw hoofdcommissariaat wordt in gebruik genomen in het najaar van 2022.

De politiezone en het lokaal bestuur Nazareth nodigen iedereen uit om kennis te maken met de bouwplannen. Dit kan op een infomarkt die plaatsvindt op dinsdag 8 september 2020 in cc Nova, na afspraak tussen 18 en 21 uur. Inschrijven kan nog tot 1 september via public.pzschelde-leie.be/infomarkt of op het telefoonnummer 09/321.76.60.