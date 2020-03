Nog meer pech voor restaurantuitbaters: auto rijdt binnen in gevel Wouter Spillebeen Anthony Statius

19 maart 2020

17u16 0 Nazareth Voor de uitbaters van Italiaans restaurant Nero t’Avola in de Steenweg in Eke zijn de coronamaatregelen niet de enige kopzorgen. Deze namiddag reed een wagen namelijk binnen in de gevel van hun woning vlak naast het restaurant. “Het is de druppel, maar we kunnen er niets aan veranderen.”

De politie kreeg de oproep binnen rond 15.47 uur. “Bij een inhaalpoging is een ongeval gebeurd”, klinkt het bij politiezone Schelde-Leie. “Daarbij is een Range Rover in de gevel van de woning binnengereden. De gevel werd daarbij grotendeels vernield en de brandweer moest ter plaatse komen om de gevel te stutten. Bij de aanrijding vielen gelukkig geen gewonden en er was geen sprake van verkeershinder.”

Uitbater Michel Griffet kon de aanrijding missen als kiespijn. “Het is de druppel, maar we kunnen er natuurlijk weinig aan doen”, reageert hij. “De Range Rover wilde een voorligger inhalen ter hoogte van het kruispunt met de Sint-Annastraat. Maar die voorligger wilde, zonder zijn pinkers te gebruiken, naar links afslaan. Zo is de aanrijding gebeurd.”

“De schade is aanzienlijk”, gaat Michel verder. “De auto stond echt met zijn neus in onze woning. Daar aan de voorgevel is mijn fitnessruimte. Toen de aanrijding gebeurde, waren we boven, maar als ik net aan het fitnessen was geweest, dan was het allemaal erger afgelopen. Nu kunnen we tenminste zeggen dat er geen gewonden zijn gevallen. Er zijn ergere dingen.” Net als elk restaurant lijdt Nero t’Avola onder de coronacrisis, maar de uitbaters voorzien wel elke dag een afhaalmenu.