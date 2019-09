Nieuwe stek voor schoonheidssalon Sense-Unique Anthony Statius

20 september 2019

09u43 0 Nazareth Evy Vestraete viert het tienjarig bestaan van haar schoonheidssalon Esthetiek Sense-Unique met een verhuis. Ze verruilde de ‘s Gravenstraat in hartje Nazareth voor een gloednieuw pand in de Versluisstraat.

Evy Verstraete verhuisde tien jaar geleden van Wingene naar Nazareth, waar ze een schoonheidssalon opende in de ’s Gravenstraat. Daarvoor had ze al jarenlange ervaring opgebouwd in het salon van haar zus. Sense-Unique werd al snel the place to be voor allerhande schoonheidsbehandelingen. Onlangs opende Evy een gloednieuw schoonheidsinstituut vlakbij haar woning in de Verluisstraat, dat volledig werd gerealiseerd door haar echtgenoot Hein Aelvoet.

“In Sense-Unique kan iedereen terecht voor manicure, pedicure, gelaatsverzorging, ontharing en verwensessies zoals een antistress-rugbehandeling. Daarnaast geef ik ook hot stone massages, definitieve laserontharing en permanente make-up. Ik werk altijd alleen en ik neem ruim de tijd om alles naar behoren te doen. Mensen komen hier om te relaxen en om te onthaasten. Daarom werk ik ook altijd op afspraak.”

Om het tienjarig bestaan te vieren zet Sense-Unique op zaterdag 19 oktober de deuren open van 10 tot 16 uur. Iedereen is welkom om zich te laten maquilleren met advies en er zijn ook kortingen te verkrijgen.