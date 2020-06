Nazarethse leerlingen krijgen vanillepudding van de gemeente Anthony Statius

13u02 0 Nazareth De leerlingen van alle Nazarethse scholen hebben een potje vanillepudding gekregen van de Valleihoeve in Kruisem. Met dit gebaar wil de gemeente de verkoop via korte keten promoten.

Op donderdag 11 juni kregen de leerlingen van de gemeentelijke basisschool in Nazareth en Eke, de vrije basisscholen in Nazareth en Eke, de School van Morgen en buso Wagenschot een potje verse vanillepudding van de Valleihoeve in Kruisem.

“Een lekker product recht van bij de boer”, zegt Els Verbeke, communicatieverantwoordelijke van de gemeente Nazareth. “In deze coronatijden is dit extra belangrijk, want zo steunen we de lokale producenten en handelaars. De “Week van de Korte Keten” is in 2020 omgevormd tot de “Zomer van de Korte Keten”. Het lokaal bestuur van Nazareth steunt dit initiatief.”