Nazarethse bedrijfsleider lanceert The Race: “Wie waagt zich samen met Wout Bru en Andy Peelman aan de 24 Uur van Zolder?” Anthony Statius

14 november 2019

18u25 0 Nazareth Pieter Denys, CEO van het transportbedrijf Xwift uit Nazareth, zoekt veertig ondernemers die volgende zomer de bekende autorace 24 Uur van Zolder willen rijden. Samen met BV’s zoals Wout Bru en Andy Peelman zullen zij deelnemen aan The Race, een uniek netwerkevenement waarbij mensen zonder ervaring in de autosport professioneel worden klaargestoomd voor het circuit van Zolder. Een van de tickets ter waarde van 27.500 euro wordt verloot voor Kom op tegen Kanker.

Vers bloed in de autosport pompen. Dat is de ambitie van Pieter Denys, de 38-jarige CEO van transportbedrijf Xwift. Twee jaar geleden kroop de man voor het eerst zelf achter het stuur van zijn zelfgemaakte BMW 325i op het circuit van Francorchamps en na enkele overwinningen richtte Pieter Xwift Racing Events op. Met deze organisatie wil hij een veertigtal mede-ondernemers zonder enige ervaring op het circuit de kans bieden om deel te nemen aan de 24 Uur van Zolder op 8 en 9 augustus 2020.

“De deelnemers zullen door een team van professionals opgeleid worden tot racepiloot”, zegt Pieter. “Het doel is om met tien eigen racewagens - omgebouwde BMWs van het model 325i met 230 PK - deel te nemen aan The Race, een wedstrijd in een eigen CUP-klasse tijdens de enige echte 24 Uur van Zolder. Deze teams van vier deelnemers zullen telkens vergezeld worden door een bekende Vlaming. De eerste twee BV’s die zich aan het race-avontuur wagen zijn topchef Wout Bru en acteur Andy Peelman, twee mannen met een passie voor snelle wagens.”

“Ik ben al lang gek op de autosport”, zegt Andy Peelman. “De snelheid, de adrenaline, ik ben erdoor gebeten. Ik sleutel graag zelf aan auto’s en ik rijd vaak mee met een rodeocross. Het circuit van Zolder is natuurlijk nog iets anders, maar toen Pieter mij vroeg of ik wou meedoen heb ik niet getwijfeld. Zo’n kans om eens deel te nemen aan de 24 Uur krijg je maar een keer. De trainingen zullen intensief worden, maar ik zie het volledig zitten.”

Andy en Wout zijn de eerste ambassadeurs, maar Pieter Denys is al in gesprek met andere BV’s, waaronder twee vrouwen, maar die namen wil hij nog niet kwijt. “De opleiding begint op 1 februari 2020 en we willen de mensen nu al warm maken voor het evenement. In principe kan iedereen deelnemen aan The Race, maar met een prijskaartje van 27.500 euro zal het toch voor ondernemers zijn, die hun bedrijf in de kijker willen zetten. Toch maakt één persoon kans op een gratis plekje in een van de tien teams. Iedereen kan via xwiftracingevents.be een ticket van zeven euro kopen en achteraf zal een gerechtsdeurwaarder tien gelukkigen loten die tegen elkaar zullen racen in een simulator voor een golden ticket. Dit ticket geeft je onmiddellijke toegang tot de volledige opleiding met training en een deelname aan The Race tijdens de 24 Uur van Zolder. De opbrengst van deze actie gaat naar Kom op tegen Kanker.”

Meer info via www.xwiftracingevents.be.