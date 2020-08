Nazareth zoekt duurzame ondernemers Anthony Statius

12 augustus 2020

13u50 0 Nazareth De gemeente Nazareth gaat voor de derde keer op zoek naar lokale duurzame helden. Vijf lokale ondernemers, die werken rond thema’s zoals armoede, milieu, klimaat of onderwijs, maken kans op een geschenk en extra publiciteit.

Van 18 tot 25 september is het de Week van de duurzame gemeente. Voor het derde jaar op rij maakt de gemeente Nazareth van dit moment gebruik om lokale duurzame helden in de bloemetjes te zetten. Zo eerde men twee jaar geleden de duurzame verenigingen, bedankte men vorig jaar de duurzame inwoners en dit jaar is het de beurt aan de lokale economie.

5 lokale helden

Tijdens de week van de duurzame gemeente worden er 5 duurzame ondernemers als lokale helden van Nazareth verkozen. Wie geselecteerd wordt, krijgt ook actie- en promotiemateriaal en een leuke attentie om de klanten en het personeel een maand lang mee te verwennen.

Ondernemers kunnen zich tot 28 augustus inschrijven. Meer info via de gemeentelijke website.