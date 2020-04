Nazareth zamelt beschermingsmateriaal in tegen coronavirus Anthony Statius

10 april 2020

16u05 1 Nazareth De gemeente Nazareth organiseert een inzamelactie voor beschermingsmateriaal tegen het coronavirus. De inzamelbox staat aan cc De Zwaan.

Er worden beschermingsmaterialen ingezameld voor alle hulp- en zorgverleners in de eerstelijnszone Schelde-Leie. Deze zone omvat Nazareth, De Pinte, Deinze, Sint-Martens-Latem en Zulte. Men zoekt mondmaskers, zowel chirurgische maskers als FFP2-maskers, handschoenen, alcoholgel en veiligheidsbrillen.

Wie beschermingsmaterialen heeft, kan zich aanmelden bij het gemeentehuis door aan te bellen aan de voordeur en dit van maandag tot vrijdag tussen van 8.30 en 12 uur. Daarna kan men de materialen deponeren in de inzamelbox in cc De Zwaan. Zorgverleners die materialen nodig hebben, kunnen een e-mail sturen naar info@elzscheldeleie.be. Deze organisatie verdeelt de materialen eerlijk volgens de noden en prioriteiten in de zorgverlening.