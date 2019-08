Nazareth wil inwoners doen stappen en trappen met beloningssysteem Anthony Statius

13 augustus 2019

17u15 0 Nazareth De gemeente Nazareth wil haar inwoners aansporen om meer te bewegen. Met een technologisch beloningssysteem wil men kinderen en volwassenen stimuleren om vaker te stappen of te trappen naar school of naar andere activiteiten. De ambitie is om een strapgemeente te worden.

Vorige jaren nam de gemeente Nazareth deel aan de strapdag en nu wil men strapgemeente worden. Hiervoor krijgt men subsidies van Sport Vlaanderen binnen het thema ‘Bewegen en sporten in de publieke ruimte’.

“Tegen de lente van 2021 zetten we een technologisch registratie- en beloningssysteem op poten, waarmee we de jeugd én de volwassenen uitdagen te voet of met de fiets naar school en naar de vrijetijdsbesteding te gaan”, klinkt het bij de gemeente Nazareth. “Wie ‘strapt’, kan zich registreren en punten sparen. Kinderen die uit noodzaak toch met de auto komen, vallen niet uit de boot. Voor hen voorzien we een alternatief. Tegelijk bekijken we welke maatregelen op het openbaar domein nodig zijn, om dit op een veilige en comfortabele manier mogelijk te maken.”