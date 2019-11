Nazareth organiseert grote zwerfvuilactie Anthony Statius

05 november 2019

17u54 1 Nazareth De gemeente Nazareth organiseert op zaterdag 16 november een grote zwerfvuilactie. Iedereen is welkom om 8.30 uur aan de loods in de Sticheldreef om mee te helpen zwerfvuil op te ruimen.

Tijdens de ‘najaarszwerfvuilactie’ worden samen met de vrijwilligers van de werkgroep zwerfvuil de delen van Nazareth waar niet actief wordt geruimd aangepakt. De gemeente doet een oproep naar de buurtbewoners om actief mee te helpen aan de strijd tegen zwerfvuil.

Op zaterdag 16 november verzamelt men om 8.30 uur aan de loods in de Sticheldreef. Om 12 uur ‘s middags wordt het materiaal aar terug ingeleverd. Inschrijven kan via pdme@nazareth.be of via 09/382.82.76 of via www.nazareth.be.