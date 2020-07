Nazareth organiseert een gratis zomerschool Anthony Statius

01 juli 2020

09u33 0 Nazareth De gemeente Nazareth organiseert in juli en augustus een gratis zomerschool in Nazareth. Daar kunnen leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar bepaalde leerstof herhalen.

Opdat de vijfde- en zesdejaars van Nazareth in september beter voorbereid het nieuwe schooljaar kunnen starten, organiseert de gemeente een zomerschool.

“De zomerschool duurt twee weken, telkens van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur”, zegt communicatieverantwoordelijke Els Verbeke. “In de voormiddag krijgen de leerlingen les, in de namiddag is er tijd voor sport en spel. De herhalingslessen zijn vooral interessant voor leerlingen die moeilijkheden hebben met wiskunde. Op vraag van ouders of leerkrachten kan ook andere leerstof zoals Frans herhaald worden. De activiteiten in de namiddag zijn onder andere een fiets- of kajaktocht.”

De zomerschool vindt plaats in de gemeentelijke basisschool langs de Steenweg 132 in Eke. Leerlingen kunnen kiezen uit twee periodes, namelijk van maandag 20 tot vrijdag 31 juli en van maandag 3 tot vrijdag 14 augustus. Inschrijven kan via www.2ty-kampen.be.