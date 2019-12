Nazareth lanceert geschenkbon Anthony Statius

05 december 2019

09u10 0 Nazareth De gemeente Nazareth heeft een eigen geschenkbon. Met deze bon kan je geschenken kopen bij alle deelnemende handelaars in de gemeente. Je vindt ze vanaf nu in de bibliotheek en in het gemeentehuis.

Met de Nazareth-bon lanceert de gemeente het perfecte geschenk voor de eindejaarsfeesten. Deze bon kan je gebruiken als betaalmiddel bij een deelnemende winkel of horecazaak, bij de marktkramers op de donderdagmarkt, bij lokale erkende verenigingen, bij de gemeentelijke vrijetijdsinstellingen en bij het lokaal bestuur.

Je kan een of meerdere bonnen kopen van 5 en 10 euro en je krijgt er nog een mooie omslag bij. De bon is één jaar geldig en de aankoopdatum staat op de bon vermeld. Je vindt ze in de bibliotheek of aan het onthaal van het gemeentehuis.