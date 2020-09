Nazareth krijgt het label van ‘pleegzorggemeente’ Anthony Statius

23 september 2020

08u50 0 Nazareth Nazareth heeft het label van pleegzorggemeente binnengehaald. Het gemeentebestuur engageert zich om zoveel mogelijk inwoners warm maken om hun gezin open te stellen voor een pleegkind en om pleegzorgers te ondersteunen.

In Nazareth zijn er vijf gezinnen erkend als pleeggezin door Pleegzorg Oost-Vlaanderen. Deze gezinnen vangen één of meerdere kinderen of volwassenen op. Zij doen dit omwille van opvoedingsproblemen in het gezin van oorsprong of omdat kinderen, jongeren of volwassenen kampen met psychische problemen of met een andere handicap.

Dinsdagavond kreeg schepen van Welzijn Annemie De Gussem (CD&V) het label van pleegzorggemeente uit handen van Dirk Roeland en Johan Van der Sypt. “Met dit label engageren wij ons om pleeggezinnen en pleegkinderen uit de gemeente extra te ondersteunen”, zegt schepen Annemie De Gussem. “Daarnaast zal Nazareth Pleegzorg Oost-Vlaanderen helpen met het zoeken naar nieuwe kandidaat-pleeggezinnen en zal het de werking van Pleegzorg in de gemeente faciliteren.”