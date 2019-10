Nazareth herdenkt het Gevecht aan de Edemolen Traditiegetrouw herdenkt Nazareth begin oktober de elf slachtoffers die vielen tijdens het Gevecht aan de Edemolen in 1914. Dit jaar was er bijzondere aandacht voor de Belgische eenheid. Cedric Matthys

03 oktober 2019

20u30 0

Veel mensen uit Nazareth kennen de Edemolen enkel als een café op de Steenweg Deinze. Toch heeft deze plaats een historische betekenis. 0p 7 oktober 1914 liepen hier elf slachtoffers in een hinderlaag van de Duitsers. Zes van de elf slachtoffers waren rijkswachters. Hierdoor zijn er steeds heel wat (oud-)politiemannen van de partij bij de herdenking van deze dag. Het Gevecht staat immers symbool voor de moed van het volledige politiekorps. Als eerbetoon kleden sommigen aanwezigen zich als rijkswachters uit de Eerste Wereldoorlog.

België boven

Tijdens de ceremonie waren er dit jaar heel wat Belgische vlaggen te zien. De toespraken werden zowel in het Nederlands als het Frans gehouden en onder de afgevaardigden bevonden zich verschillende mensen uit Wallonië. Een ideaal moment voor Danny Claeys, burgemeester van Nazareth, om de toeschouwers er even aan te herinneren dat hij altijd zal blijven houden van België. “Ik blijf onze driekleur trouw”, liet de CD&V’er tijdens zijn speech verstaan. Hoewel de nieuwe regering ervoor zorgde dat een burgemeester voortaan ook een sjerp met de Vlaamse kleuren mag dragen, blijft Claeys de traditionele sjerp omknopen. Verder betreurde de burgemeester dat we ook 105 jaar na het Gevecht nog steeds niet overal in vrede leven. “We leren niet bij als het op geweld en terreur aankomt”, zei hij.