Nazareth bestrijdt peuken met ludieke vuilnisbakken Anthony Statius

27 juli 2020

13u16 0 Nazareth In het straatbeeld van Nazareth staan opvallende vuilnisbakken voor sigarettenpeuken. Op deze ‘peukenbakken’ staat een vraag met twee antwoordmogelijkheden en rokers kunnen kiezen bij welk antwoord ze hun sigaret weggooien.

De gemeente Nazareth gaat de strijd aan tegen peuken. Om te vermijden dat rokers hun peuken op straat weggooien, werden een tiental gele ‘peukenbakken’ geplaatst. Voor deze vuilnisbakken kreeg de gemeente een subsidie van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

De ‘peukenbakken’ staan aan de ingangen van openbare gebouwen, zoals het gemeentehuis of het jeugdhuis, plaatsen waar al eens sigarettenpeuken durven rondslingeren. De rokers kunnen vanaf nu hun peuk in deze speciale vuilnisbakken gooien. Door te kiezen tussen de linker- of rechteropening van de peukenbak, antwoordt men ook op een ludieke vraag. Een voorbeeld van zo’n vraag is: “wanneer ik mij niet met de auto verplaats, doe ik dat liefst met de fiets of te voet.”