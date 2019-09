Nazareth bedankt haar lokale duurzame helden Anthony Statius

25 september 2019

13u11 0 Nazareth De gemeente Nazareth heeft haar lokale duurzame helden in de bloemetjes gezet. Van de vijftig inwoners werden er vijf extra bedankt. Zo kregen Caroline Leys, Luc De Clercq, Philippe Van Merris, Severien Leys en Carine Niemegeers een Oxfam geschenkenmand mee naar huis.

In het kader van de Week van de Duurzame Gemeente werd maandagavond de SDG-vlag gehesen in Nazareth. De gemeente zet zich in voor de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en om haar geëngageerde burgers te bedanken werd een receptie georganiseerd. Ook oud-schepen Luc Deschamps werd postuum geëerd, want meerdere inwoners hadden hem opgegeven als duurzame held bij de oproep.

“We willen de inwoners die zich inzetten voor een betere wereld beter leren kennen en in de bloemetjes zetten”, zegt schepen Peter Versnaeyen (sp.a). “Onze oproep naar lokale duurzame helden was een groot succes, want er werden maar liefst 50 inwoners genomineerd. Er zijn genomineerden die zich lokaal, internationaal en op beide vlakken inzetten. Het is ook fijn om vast te stellen dat ‘duurzame held zijn’ iets van alle leeftijden is.”