N-VA Nazareth-Eke schenkt gezonde voeding aan De Kruk Anthony Statius

08 december 2019

16u25 0 Nazareth De leden van N-VA Nazareth-Eke hebben 350 kilogram groenten en fruit geschonken aan vzw D e Kruk. Dit deden ze tijdens de grote voedselinzameling van d’Ouwe Garde, de oud-KLJ-vrijwilligers van Nazareth.

D’Ouwe Garde organiseerde in het kader van De Warmste Week een grote voedselinzameling voor vzw De Kruk. Dit is het gemeentelijk ankerpunt voor de voedselbank die een aantal gezinnen ondersteunt. “Ook N-VA Nazareth wil zijn steentje bijgedragen”, zegt gemeenteraadslid Ann De Vreese. “Onze vertegenwoordiger in het bijzonder comité voor de Sociale Dienst Karien De Clercq en haar echtgenoot repten zich in het holst van de nacht naar de markt in Schaarbeek en kochten daar 350 kilogram verse groeten en fruit. Omdat we weten dat kansarme gezinnen zeker gebaat zijn met een gezonde portie vers fruit en groenten kiezen we er voor om dit ieder jaar vanuit onze afdeling te schenken.”