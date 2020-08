Myriam Neirynck is nieuwe directeur van De Vlinderboom Anthony Statius

24 augustus 2020

17u26 0 Nazareth De gemeentelijke basisschool De Vlinderboom in Nazareth wordt vanaf 1 september geleid door Myriam Neirynck. Directeur Philippe Van Maldeghem blijft directeur van basisschool De Toetertrein.

Het gemeentebestuur van Nazareth heeft eind vorig schooljaar beslist de gemeentelijke basisschool op te splitsen in twee zelfstandige scholen. De Vlaamse overheid heeft deze beide scholen nu officieel erkend. De school in Nazareth De Toetertrein krijgt een nieuw officieel adres, namelijk Ommegangstraat 11A, 9810 Nazareth en de school in Eke De Vlinderboom krijgt een nieuwe directeur.

Vanaf 1 september wordt Myriam Neirynck de nieuwe directeur van De Vlinderboom. Myriam heeft 16 jaar ervaring als directeur in het gemeentelijk onderwijs in Merelbeke en Gavere en keert nu terug naar haar roots, want ze is geboren en getogen in Eke. De basisschool in Eke heeft een capaciteit van 426 leerlingen en kan op die manier ruimte bieden aan 6 kleuterklassen en 10 lagere klassen.

Philip Van Maldeghem, die 17 jaar de beide scholen heeft geleid, blijft directeur van de basisschool De Toetertrein in Nazareth. Deze school kan 270 leerlingen ontvangen. Om de veiligheid van de kinderen te garanderen, zal men vanaf 1 september een andere ingang gebruiken, namelijk die op de parking van de sport- en jeugdsite in plaats van de ingang langs de Drapstraat.