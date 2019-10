Motorijder krijgt 15 dagen rijverbod: “Ik wist niet dat drugs zo lang effect hadden” Cedric Matthys

17 oktober 2019

14u50 0 Nazareth Een man uit Nazarath stond donderdag terecht in de Gentse politierechtbank. Op weg naar zijn werk werd hij betrapt op rijden onder invloed.

De man was met de moto op weg toen hij positief testte op cocaïne en amfetamines. Onmiddellijk gaf hij aan de agenten toe speed en twee lijnen cocaïne gesnoven te hebben. “Ik zat op een slecht moment in relatie”, was zijn uitleg in de rechtbank. “Ook wist ik niet dat drugs zo lang effect hadden. Ik was op weg naar mijn werk en voelde me perfect normaal. Het is niet zo dat ik drugs had genomen en dan onmiddellijk op de moto ben gesprongen.” De man kreeg rijverbod 15 dagen en een boete van 1600 euro met uitstel.