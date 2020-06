Moestuinbakken van Zonnehoeve in nieuwe webshop Handymade Anthony Statius

16 juni 2020

08u54 0 Nazareth De sector van de maatwerkbedrijven lanceerde deze week De sector van de maatwerkbedrijven lanceerde deze week Handymade , de eerste Belgische webshop met producten gemaakt door mensen met een arbeidshandicap. Ook de moestuinbakken van De Zonnehoeve in Eke (Nazareth) zijn er te vinden.

Bol.com, Coolblue en Zalando krijgen er een concurrent bij. Op de webshop Handymade worden unieke producten aangeboden, die werden gemaakt door werknemers die niet terechtkunnen in een regulier bedrijf en daarom een job op maat hebben in een maatwerkbedrijf.

Naast geschenkboxen, mondmaskers en kersenpitkussens vind je ook de moestuinbakken van maatwerkbedrijf Zonnehoeve Production in Nazareth. Met deze moestuinbak kan je op je terras of binnenshuis aan het tuinieren gaan. Deze minituin op poten kan zowel als kweekbak, kruidentuintje of als bloemenperkje gebruikt worden. Hij past perfect op een klein terras of balkon.