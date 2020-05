Moederdag in woonzorgcentra Zorgband Leie en Schelde Didier Verbaere

07 mei 2020

10u30 0 Nazareth In de aanloop naar Moederdag organiseert de Zorgband Leie en Schelde een tuinoptreden in de woonzorgcentra van Nazareth, Laarne, Merelbeke, Destelbergen en Lemberge. Zondag is er ook een Moederdagterras in Zorgcentrum Lemberge voorzien.

Het startschot van de optredens is gegeven in WZC Wielkine in Nazareth. WZC Hof ten Kouter in Laarne en het Lindeken krijgen vandaag bezoek en WZC Kouterhof en WZC Lemberge volgen vrijdag. In het Zorgcentrum van Lemberge is er zondag een Moederdagterras. Hierbij kunnen zoon-dochterlief een bezoekje brengen aan hun moeder in het woonzorgcentrum op zaterdag of zondag van 13 uur tot 17 uur met een maximum van 20 minuten.

En er is een Facebookpagina gelanceerd om tegen aanstaande zondag maximaal de bewoners te verrassen met kaartjes, brieven en tekeningen: https://www.facebook.com/Zorgband/

Meer over Destelbergen

Laarne

Lemberge

Lindeken

Merelbeke

Moederdag

Moederdagterras

Nazareth