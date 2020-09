Met nieuwe McDonald’s naast Makro Eke krijgt fastfoodketen tweede vestiging langs N60 Anthony Statius Ronny De Coster

14 september 2020

15u58 0 Nazareth De Amerikaanse hamburgerketen McDonald’s opent binnenkort een nieuw restaurant in Eke (Nazareth). De vestiging komt op de parking van de Makro in de Savaanstraat. De werken zijn ondertussen gestart.

De gouden M van McDonald’s wordt binnenkort neergepoot naast de Makro in Eke (Nazareth). Het nieuwe filiaal komt in de Savaanstraat, vlakbij de gewestweg N60 tussen Oudenaarde en Gent. Opvallend, want langs diezelfde N60 ligt al een McDonald’s-restaurant ter hoogte van de Kruishoutemsesteenweg in Zingem (Kruisem), een tiental kilometers verderop,

“Er wordt telkens uitvoerig bestudeerd waar er opportuniteiten liggen voor een nieuw restaurant”, zegt communicatieverantwoordelijke Isabelle Verdeyen. “Op basis van die studies werd beslist dat de site van de Makro een ideale locatie is voor een nieuwe McDonald’s. De opening is nog voor het einde van het jaar voorzien.”