Meningen gevraagd over ruimtelijk beleidsplan Anthony Statius

13 juli 2020

13u24 0 Nazareth Het gemeentebestuur van Nazareth wil weten wat de inwoners vinden van het ruimtelijk beleidsplan. Nog tot en met woensdag 15 juli kan men hiervoor een enquête invullen.

Na de tentoonstellingen en de infomomenten via Facebook, krijgen de inwoners van Nazareth de kans om hun mening te geven over het voorontwerp van het Ruimtelijk Beleidsplan Nazareth. Dit voorontwerp bevat onder andere een visie over kernen en economisch netwerk en woonuitbreidingsgebieden. Het werd voorlopig goedgekeurd en op 15 mei startte men een publieke raadpleging en adviesronde, die nog loopt tot en met 15 juli.

Je kan de documenten na afspraak inkijken in het gemeentehuis. Een afspraak maken kan via 09/382.82.72 of vergunningen@nazareth.be Wie over het ruimtelijk beleidsplan opmerkingen wil formuleren, kan dit via de enquête of via vergunningen@nazareth.be.