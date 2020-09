Mariale Ommegang gaat digitaal: “Virtuele tour langs de 15 mysteries in je eigen bubbel” Anthony Statius

04 september 2020

13u03 1 Nazareth De Mariale Ommegang in Nazareth wordt dit jaar in een digitaal jasje gestoken. In plaats van een massa-evenement, kan iedereen de ommegang langs de 15 kapelletjes op zijn eigen tempo volgen met behulp van De Mariale Ommegang in Nazareth wordt dit jaar in een digitaal jasje gestoken. In plaats van een massa-evenement, kan iedereen de ommegang langs de 15 kapelletjes op zijn eigen tempo volgen met behulp van de app van Erfgoedcel Leie Schelde. “Bij iedere stopplaats krijg je een foto, gebeden en liedjes op je smartphone. Er is ook een boekje voor wie geen smartphone heeft”, zegt Sofie Teugels van de Erfgoedcel.

De Mariale Ommegang in Nazareth is een eeuwenoude traditie die haar roots vindt in de 14de eeuw. Het begon met een Mariabeeldje in een boom, ergens in de Nazarethse bossen. Sinds 1904 heeft de ommegang vaste vorm zoals we die vandaag nog kennen en gaat ze jaarlijks uit op 8 september, de geboortedag van Maria. Ieder jaar trekt men ter ere van het feest van Onze-Lieve-Vrouw Geboorte met het Mariabeeld uit de kerk van Nazareth langs de ‘15 blijde mysteries van de rozenkrans’. Dit lokt gemiddeld zo’n 1.000 deelnemers, in tijden van corona niet haalbaar dus. De Ommegang zal er dit jaar dus wat anders uitzien.

Reserveren

“Aan de misvieringen is er niet geraakt”, zegt Greta Peil van de werkgroep. “Op dinsdag 8 september om 9 uur is er de Hoogmis met uitstalling van het miraculeus Mariabeeld. De gebedswake gaat door op dinsdagmiddag om 14.30 uur en er is ook een bijkomende gebedsdienst op zondag 13 september om 17.30 uur. Voor deze 3 vieringen blijven we werken met een reservatiesysteem. Voor de Ommegang zelf hebben we samen met de Erfgoedcel Leie Schelde een alternatief uitgewerkt.”

Sofie Teugels van de Erfgoedcel vult aan: “We hebben een virtuele Ommegang uitgewerkt via een Erfgoed-app, die werd ontwikkeld door FARO. Deze is te downloaden via www.erfgoedapp.be/tour/586. Eens deze app gedownload is, kan de Ommegang op ieder willekeurig moment gewandeld worden. Wanneer je één van de 15 stopplaatsen nadert, krijg je een melding op je smartphone en naast wat informatie over de geschiedenis van de Ommegang en de kapellen, vind je hier per kapel een paar foto’s en een gebed. Voor wie geen smartphone heeft, is er ook een boekje voorzien. Dit kan tegen 3 euro aangekocht worden in beide kerken voor of na de weekendvieringen, op de dag van de ommegang zelf of bij Marc Perseyn via marc.perseyn@mariale-ommegang-nazareth.be.”