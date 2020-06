Margareta viert 108ste verjaardag in rusthuis met glaasje champagne: “Mijn geheim? Mannen” Anthony Statius

22 juni 2020

12u56 0 Nazareth De Gentse Margareta Zerfass heeft maandag haar 108ste verjaardag gevierd in woonzorgcentrum De Lichtervelde in Eke (Nazareth). “Mijn geheim om gezond oud te worden? Mannen.”

Tot een maand geleden woonde Margareta Zerfass nog alleen thuis in de Aaigemstraat in Gent. Na een hartinfarct verhuisde ze naar het woonzorgcentrum De Lichtervelde in Eke, waar ze nu woont in kortverblijf. Samen met enkele medebewoners en personeelsleden van De Lichtervelde hief ze maandagvoormiddag het glas op haar verjaardag. Ook Margareta’s nicht Karine haar zoon Frederic en schoondochter Sophie kwamen op bezoek. Op eigen houtje wandelde Margareta met haar looprek tot aan het graspleintje naast het woonzorgcentrum.

Frans en Duits

“Mijn tante is nog zeer goed ter been”, zegt Karine. “Ze babbelt nog graag en ze schakelt vaak over naar het Frans of het Duits. Margareta is op 22 juni 1912 geboren in de Duitse stad Frankfurt am Main. Samen met haar ouders, broer en vier zussen, onder wie mijn mama Gertrude, is het gezin in de jaren 30 verhuisd naar België. De eerste jaren heeft ze in Deinze gewoond maar ze woont nu al zeer lang in Gent. Margareta werkte vroeger als secretaresse bij een metaalbedrijf. Ze is nooit getrouwd geweest en ze heeft geen kinderen.”

Cadeautjes

Margareta werd overladen met cadeautjes van onder andere het woonzorgcentrum en het koningshuis. Ze genoot zichtbaar van het gezelschap en van een drankje en een hapje. “Mijn geheim om gezond oud te worden? Mannen", lacht ze.

Met haar 108 lentes is Margareta een van de oudste Belgen, maar niet de oudste. De titel van oudste vrouwelijke Belg staat nog steeds op de naam van Marietta Joanna Bouverne, die op 25 december 1908 werd geboren in Gent, waar ze nog steeds woont.