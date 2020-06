Mantelzorgpremie zal meer inwoners bereiken Anthony Statius

24 juni 2020

09u02 0 Nazareth De Nazarethse mantelzorgpremie zal vanaf woensdag 1 juli meer inwoners bereiken. Er is namelijk geen inkomensvoorwaarde meer.

De gemeenteraad heeft op maandag 22 juni een wijziging goedgekeurd in het reglement op de lokale mantelzorgpremie.

Dankzij deze wijziging kunnen meer mensen dan vroeger een mantelzorgpremie krijgen van het lokaal bestuur. Iedereen die zwaar zorgbehoevend is en over de juiste attesten beschikt komt in aanmerking. Er is dus geen inkomensvoorwaarde meer. De eerste keer moet je de premie zelf aanvragen bij het sociaal huis. Daarna neemt men zelf contact op voor de tweejaarlijkse herziening.

Meer info via het zorgloket in het sociaal huis: 09/382.81.10 en zorgloket@nazareth.be.