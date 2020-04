LokaalOnline.be bundelt handelaars op online platform: “Webshop als reddingsboei voor lokale handelaars” Ondernemers uit Nazareth en Gent lanceren platform voor tijdens én na coronacrisis Anthony Statius

24 april 2020

16u34 0 Nazareth In tijden van lockdown is een webshop voor vele handelaars noodzakelijk om te overleven. Om te kunnen opboksen tegen de grote spelers zoals Bol.com en Amazon stampten enkele ondernemers uit Nazareth en Gent In tijden van lockdown is een webshop voor vele handelaars noodzakelijk om te overleven. Om te kunnen opboksen tegen de grote spelers zoals Bol.com en Amazon stampten enkele ondernemers uit Nazareth en Gent LokaalOnline.be uit de grond. “Wij helpen lokale handelaars om hun producten aan te bieden op een eigen webshop. We zijn gestart in Nazareth en we willen het platform nu in zoveel mogelijk Vlaamse gemeenten uitrollen", zegt Stefaan Bonte.

Wie op LokaalOnline.be zoekt naar winkels uit Nazareth, vindt er al een aanzienlijke lijst van 23 webshops. Begin april werd het online platform voor lokale handelszaken dan ook opgericht door Stefaan Bonte, Jasper Dezwaef en een derde ondernemer uit Nazareth die liever anoniem wenst te blijven. Ook Gentenaar Michel Demoor sprong mee op de kar en een kleine maand later kennen ze LokaalOnline ook al in Deinze en Gent, maar ook in Genk en Grimbergen.

“Bijna onmiddellijk na het ingaan van de lockdown en de coronamaatregelen hebben wij de koppen samen gestoken om iets te doen voor de getroffen middenstand”, zegt Stefaan Bonte. “Terwijl de meeste fysieke winkels hun deuren moesten sluiten, zagen de grote online spelers hun omzet stijgen. Op deze manier versterkt de huidige crisis een tendens die zich de afgelopen jaren al aftekende. Daarom bedachten wij een platform waarmee lokale handelaars hun online aanwezigheid kunnen versterken. Als testgebied namen we Nazareth.”

“Hoe werkt het? Op LokaalOnline.be kunnen handelaars eenvoudig hun eigen webshop creëren, zonder dat ze zelf een eigen platform moeten oprichten. De handelaar moet enkel de gegevens van de zaak en een beschrijving en foto’s van de producten doorgeven aan ons team en wij doen de rest. Zo kunnen ze met beperkte investeringen online aanwezig zijn in een soort virtueel Nazareth. Hun webshop geniet van de nodige, lokaal georiënteerde marketing en communicatie die wij opzetten. Voor wie instapt in ons verhaal kan kosteloos tien producten aanbieden. Wie nog meer producten op zijn webshop wil zien verschijnen en nog meer professionele omkadering wenst, betaalt 49 euro per maand.”

“Ook voor de consument is dit een handig systeem", vult Michel Demoor aan. “Zij hoeven gewoon te surfen naar www.lokaalonline.be en daar kunnen ze online shoppen bij verschillende handelaars uit hun eigen stad of gemeente. Met slechts enkele clicks komen ze op de shop van een handelaar terecht, kiezen ze de gewenste producten en betaalt men online. Na bestelling wordt de aankoop op een veilige manier aan huis geleverd.”

“Dankzij de steun van het gemeentebestuur en de lokale Unizo afdeling konden we heel snel de handelaars uit onze gemeente bereiken”, zegt Stefaan. “Dit leidde tot een zeer succesvolle lancering in Nazareth, met honderden bezoekers per dag en 23 deelnemende handelaars. De komende weken breiden we ons platform uit in Gent, Deinze, Waregem, Grimbergen, Antwerpen, Brecht, Hasselt en Genk en willen we 140 nieuwe webshops online hebben. Ook na de coronacrisis heeft LokaalOnline.be een toekomst, want de dreiging van de grote e-commercespelers blijft. E-commerce hoeft echter geen bedreiging te zijn, maar het kan omgebogen worden tot een opportuniteit waarmee onze detailhandel ook in de toekomst kan floreren.”

Wie zijn zaak wenst te promoten via LokaalOnline.be kan contact opnemen via info@lokaalonline.be.